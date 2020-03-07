اكد رئيس حركة النهج النائب السابق ​حسن يعقوب​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ان النهوض والانقاذ هو تحويل الازمة الى فرصة والقيام باجراات قاسية على اللصوص الفاسدين من سياسيين ومصارف وازلام، الخطوة الاولى اطلاق يد ​القضاء​. اما الضغط باعتماد ​صندوق النقد الدولي​ فسيكون دين جديد وحماية للفاسدين واجراات قاسية على الشعب". ورأى ان "الخارج يريد ​انفجار​ الشارع وانتم ايها الفاسدون تسيرون معه ستدفعون الثمن وتكونوا الضحية".

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كانت هذه تفاصيل خبر حسن يعقوب:الانقاذ هو نهوض الاقتصاد ذاتيا وليس ديون صندوق النقد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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