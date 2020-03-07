نحاس:عمق تطبيق قرار سلامة غير موجود لأن سوق الدولار بات خارج اطار السيطرة

رأى النائب ​نقولا نحاس​ في حديث إذاعي في تعليق على موضوع دفع سندات اليوروبوندز ان "موضوع بهذه الجدية والعمق ليس من المقبول ان يعالج بهذه الطريقة يجب ان يكون هناك تفاهما عميقا حوله"، داعيا إلى "وضع خطة اقتصادية اجتماعية متماسكة تعطينا القدرة على اعطاء الثقة لمن سنطلب منه اعادة هيكلة الديون".

وأشار إلى ان "​لبنان​ وقع تحت عجز مخيف وليس لديه القدرة على الدفع، ونحن نريد المقارنة بين الخيارات ونرى أي خيار هو أقل سوءا ويجب ان يكون القرار ضمن خطة انقاذية جزء منها يكون اعادة الهيكلة". وأوضح انه "سننتظر القرار الذي سيعلم عنه رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​ مساء اليوم وما يهمنا هو ان يكون القرار ضمن اطار قانوني وضمن اطار التوافق بين لبنان والدائنين".

وعن تعميم حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ حول سعر صرف ​الدولار​ لدى الصيارفة، رأى نحاس ان "سلامة لم يعد بامكانه التحكم بسوق الدولار، وعمق تطبيق القرار غير موجود لأن السوق بات خارج اطار السيطرة لأن الطلب أبر بكثير من العرض".