وفد قواتي عزى بوفاة شقيق بطريرك الكاثوليك يوسف عبسي

قدم وفد من حزب "القوات اللبنانية" التعازي لبطريرك انطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف عبسي بوفاة شقيقه الدكتور ميشال عبسي في المقر البطريركي في ​الربوة​. وضم الوفد النائب ​جورج عقيص​ والوزير السابق ​ملحم رياشي​ والنائب السابق ​طوني أبو خاطر​ ورئيس مكتب التواصل مع المرجعيات الروحية ​أنطوان مراد​ ومنسق منطقة زحله المحامي طوني القاصوف والدكتور جان كلود صعب وبيار ضو من المكتب. ونقل الوفد لغبطته تعازي رئيس الحزب ​سمير جعجع​ وطلب البطريرك نقل شكره ومحبته وتحياته لرئيس الحزب.

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