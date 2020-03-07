شريم: ملفات الفساد في وزارة المهجرين في عهدة القضاء

أعلنت وزيرة المهجرين ​غادة شريم​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي أن "ملفات الفساد في ​وزارة المهجرين​، والتي تم التداول فيها في الأيام الأخيرة هي في عهدة ​القضاء​ المختص، وعملية ​مكافحة الفساد​ في الوزارة مستمرة ولا غطاء على اي فاسد".

وكانت "النشرة" قد بدأت منذ أيام بنشر ملفات فساد متعلقة بتعديات داخل الوزارة:

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