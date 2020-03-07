شريم: ملفات الفساد في وزارة المهجرين في عهدة القضاء

أعلنت وزيرة المهجرين غادة شريم، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي أن "ملفات الفساد في وزارة المهجرين، والتي تم التداول فيها في الأيام الأخيرة هي في عهدة القضاء المختص، وعملية مكافحة الفساد في الوزارة مستمرة ولا غطاء على اي فاسد".
وكانت "النشرة" قد بدأت منذ أيام بنشر ملفات فساد متعلقة بتعديات داخل الوزارة:
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