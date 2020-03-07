الصوم تشبّه واقتداء بيسوع المسيح

انتهى اسبوع المرفع وابتدأ ​الصوم الكبير​ بالرماد على جباهنا يوم ​اثنين الرماد​. وسمعنا الكاهن يقول وهو يرسم صليب الرماد على جباهنا: "اذكر يا انسان انك من التراب والى التراب تعود وابتدأت ايام ​الصيام​ والقطاعة "والطوي".

"الطوي"



هو الصيام طوال اسبوع الالام او الصيام من يوم خميس الاسرار الى يوم أحد ​الفصح​ صباحاً، والامتناع عن أي مأكل أو مشرب طوال هذه الايام.

الصوم يبتدئ ب​عرس قانا​ الجليل وينتهي بعرس الحمل والقيامة. عرس قانا حيث تحوّل الماء خمرا وعرس القيامة والحمل حيث تحول الدم الى فداء وخلاص. واضاء قوة الروح ​القدس​ بالعماد المقدس.

الصوم تشبه واقتداء بيسوع



زمن الصوم هو ذكرى صوم الرب في البرية لمدة أربعين يوما مع ما رافقها من تجارب، ونحن نصوم لنقتدي بالرب يسوع بصيامه، ونتبعه ونتحمل التجارب والمحن وننتصر مثله بالالام والعذاب والموت حتى نبلغ القيامة ونتخلص من معطوبيتنا وضعفنا، ونشفى من كسرنا الوجودي ووضعنا البشري المهدّد دوما بالموت والمرض والفشل والخيبة والهزيمة والفراق والكآبة والغربة.

وجهة الصوم هي القيامة



وعلينا نحن ان نصوم ونسهر ونصلي ونعمل أعمال البر والصدقة و​المحبة​ لكي نقتدي حقا بيسوع الفادي والمخلص. وجهة الصوم هي القيامة فهو رحلة بحرية تقود الى ​الميناء​، اي الخلاص والقيامة.

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الصوم جمال



والصوم كما يقول مار افرام يمنح نوعين من الجمال يزيّن الجسد والنفس معا، يعطي النفس سناء أمام الملائكة ويعطي الجسد بهاء أمام البشر (مار افرام اناشيد الصوم 9/1,3-105)

​المسيح​ قهر الشيطان



والمسيح قهر الشيطان حين جربه بلذّة الغنى وعلو المنزلة والمجد و​السلطة​ والكبرياء والتعالي والتشاوف. ونحن مدعوين للاقتداء به.

يجب ان نصوم ​سبت النور​ "لئلا نقع في التنّور"



اما القوانين الرسولية (سنة 380) فتقول لنا لنصوم اما خمسة ايام واما يوم الاربعاء والجمعة: لانه يوم الاربعاء صدر الحكم على الربّ وقبض يهوذا ثمن الخيانة ليسلمه، وفي يوم الجمعة احتمل الرب الام الصلب بأمر بيلاطس البنطي. واقيموا العيد يومي السبت والاحد لان الاول ذكر للخلق والثاني للقيامة. يجب ان تحافظوا على سبت واحد في كل سنة، هو السبت الذي كان فيه الرب في القبر فصوموا في هذا اليوم...وصوموا أيضا ايام الفصح (اسبوع الالام).

​الخبز​ والملح والبقول والماء



ستة أيام تستعملون اثناءها الخبز والملح والبقول والماء للشهب وامتنعوا عن الخمر واللحوم... صوموا يومي الجمعة والسبت معا لمن استطاع ولا تأكلوا شيئا حتى صياح الديك في الليل... واذا لم يستطع أحد أن يصوم اليومين معا فليحافظ اقله على السبت... متى يرفع العروس عنهم فحينئذ يصومون في تلك الايام (القوانين الرسولية سنة 308 18,5).

خاتمة

ليس الصوم هوRegime أو حمية صحية. وليس الصوم هو الامتناع فقط عن أكل الشوكولا وشرب القهوة و​الكحول​ والسيجارة، هذه هي اماتات مستحبّة ولازمة. الصوم هو التوبة الى الله وعمل الخير ومساعدة الفقراء والايتام والارامل والمعوزين والمصالحة والمسامحة، مع اتباع الوصية القائلة بالصوم من نصف الليل الى ​الساعة​ 12 ظهرا. اما شرب ​المياه​ فلا يقطع الصوم. فليكن صومنا مقبولا ومباركا. اما الاطفال دون السابعة والمرضى فلا يصومون. وكل صيام وانتم بخير.