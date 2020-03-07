كوريا الجنوبية تسجل 274 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 7041

أعلن مركز تدابير الحجر الصحي في ​كوريا الجنوبية​ أن إجمالي عدد الإصابات ب​فيروس كورونا​ الجديد (كوفيد-19) ارتفع إلى 6,767 حالة حتى منتصف ليلة أمس.

وأكد موقع "يونهاب" أن "هذا الرقم يعني زيادة بـ483 حالة عن عدد ال​حالات​ المؤكدة، مقارنة بالتوقيت نفسه من صباح أمس"، مشيرة الى أن "حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس بلغت في البلاد 44 حالة، ويصل معدل الوفيات لدى المصابين بفيروس "كوفيد-19" إلى 0.7%، ويشار إلى أن 84.1% من حصيلة الوفيات في الستينات من العمر".

وشددت على أن "عدد الحالات التي تم الإعلان عن شفائها وصلت إلى 118 حالة أي بارتفاع 10 حالات مقارنة بنفس التوقيت في اليوم الذي سبقه".

واشارت الى أن "عدد الذين خضعوا لاختبارات الفيروس بلغ 170 ألف شخص، حيث بلغ 178,189 شخصا، باستثناء المصابين البالغ عددهم 6,767 شخصا، وجاءت نتائج 151,802 شخصا سلبية، وينتظر 19,620 شخصا آخرين نتائج الفحوصات".