أفادت وكالة تسنيم الإيرانية بأن النائبة في ​البرلمان الإيراني​ عن مدينة ​طهران​ فاطمة رهبر توفيت اثر اصابتها ب​فيروس كورونا​. إضغط للمزيد

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كانت هذه تفاصيل خبر وكالة إيرانية: وفاة النائبة بالبرلمان عن مدينة طهران فاطمة رهبر اثر اصابتها بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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