أعلن المتحدث باسم ​وزارة الصحة العامة​ الأفغانية وحيد الله ميار أن "عدد ​حالات​ الإصابة ب​فيروس كورونا​ في البلاد ارتفع إلى أربع حالات". ويقع إقليم هرات على الحدود مع ​إيران​، إحدى أكثر الدول تضررا من فيروس كورونا خارج الصين، إذ سجلت ما يربو على 4000 حالة إصابة وعشرات الوفيات.

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كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة الأفغانية: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 4 حالات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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