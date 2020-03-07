موديز: ارتفاع مخاطر حدوث ركود عالمي بسبب فيروس كورونا

أفادت وكالة "​موديز​" للتصنيف الائتماني إن ​فيروس كورونا​ تسبب في ارتفاع مخاطر حدوث ركود عالمي في العام الجاري.

وفي إطار خفض جماعي لتوقعاتها، لفتت موديز إلى ان "اقتصادات متقدمة بما في ذلك ​الولايات المتحدة​ و​اليابان​ و​ألمانيا​ و​إيطاليا​ و​فرنسا​ و​بريطانيا​ و​كوريا الجنوبية​ قد تنزلق جميعها إلى ركود في "تصور معاكس".

وأضافت أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني سيتراجع إلى أقل من 4% في ظل تحفيز اقتصادي كبير، بينما ستواجه ​جنوب إفريقيا​ صعوبات للنمو.

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