الصادرات الصينية في تراجع حاد في مطلع العام على وقع انتشار كورونا

أعلنت ​الجمارك​ ​الصين​ية عن تسجيل انهيارا بنسبة 17,2% في صادراتها خلال كانون الثاني وشباط بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، تحت وطأة المخاوف حول انتشار ​فيروس كورونا​ المستجد الذي شل النشاط الاقتصادي.

وبحسب وكالة ​بلومبرغ​ فإن هذا يعتبر أكبر تراجع في صادرات العملاق الآسيوي منذ شباط 2019 حين كانت الحرب التجارية الأميركية الصينية في أشدها، وهو أعلى من متوسط 16,2%.

وتم تمديد عطلة رأس ​السنة​ القمرية الطويلة التي صادفت في 25 كانون الثاني حتى 10 شباط في معظم أنحاء الصين سعيا لاحتواء انتشار المرض، لكن النشاط الاقتصادي بقي بعد ذلك معطلا إذ تجد معظم ​المصانع​ صعوبة كبرى في إعادة تحريك إنتاجها.