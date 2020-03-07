الصادرات الصينية في تراجع حاد في مطلع العام على وقع انتشار كورونا

أعلنت الجمارك الصينية عن تسجيل انهيارا بنسبة 17,2% في صادراتها خلال كانون الثاني وشباط بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، تحت وطأة المخاوف حول انتشار فيروس كورونا المستجد الذي شل النشاط الاقتصادي.
وبحسب وكالة بلومبرغ فإن هذا يعتبر أكبر تراجع في صادرات العملاق الآسيوي منذ شباط 2019 حين كانت الحرب التجارية الأميركية الصينية في أشدها، وهو أعلى من متوسط 16,2%.
وتم تمديد عطلة رأس السنة القمرية الطويلة التي صادفت في 25 كانون الثاني حتى 10 شباط في معظم أنحاء الصين سعيا لاحتواء انتشار المرض، لكن النشاط الاقتصادي بقي بعد ذلك معطلا إذ تجد معظم المصانع صعوبة كبرى في إعادة تحريك إنتاجها.
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