ترمب يعيّن مارك ميدوز كبيرًا لموظفي البيت الأبيض

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واشنطن: أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجمعة أنه اختار النائب الجمهوري وأحد أنصاره الأكثر ولاء، مارك ميدوز، ليكون كبير موظفي البيت الأبيض، وهو منصب مهم وصعب في الإدارة الأميركية.

سيكون ميدوز رابع شخصية تتولى هذا المنصب منذ بدء رئاسة ترمب. وكتب ترمب على تويتر "أنا سعيد بإعلان أن عضو الكونغرس مارك ميدوز سيصبح كبير موظفي البيت الأبيض". أضاف "عرفت مارك وعملت معه فترة طويلة، وعلاقتنا جيدة حقًا".

يحلّ ميدوز البالغ من العمر 61 عامًا في هذا المنصب محلّ ميك مولفاني الذي كان يشغل المنصب بالوكالة. تابع ترمب "أودّ أن أشكر كبير الموظّفين بالوكالة ميك مولفاني على خدمته لهذه الحكومة بشكل جيّد". وأشار إلى أنّ مولفاني "سيكون المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ايرلندا الشماليّة".

