شكرا لقرائتكم خبر عن أوضاع الإعلام فى مصر على أجندة اجتماعات البرلمان الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناقش لجنة الإعلام والثقافة والآثار بالبرلمان، في اجتماعها المنعقد غدا الأحد، برئاسة النائب محمد شعبان، موضوعي طلبي الأحاطة المقدمين من النائب عفيفي كامل بشأن ما تردد مؤخرًا عن نقل مسرح البالون والسيرك القومي من العجوزة إلى إمبابة، والنائب أحمد همام بشأن تعنت رئيس إقليم شرق الدلتا التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة ووقف تنفيذ إجراءات إنشاء مكتبات ثقافية داخل مراكز الشباب وعلى الأخص بمركز شباب الحجايزة بمحافظة الدقهلية.

وتبحث اللجنة في اجتماعها المنعقد الاثنين، موضوعي طلبي الاحاطة المقدمين من النائب حسني حافظ بشأن تشجيع منتجي الأفلام السينمائية والمسلسلات التليفزيونية على عرض الأماكن السياحية من خلال تخفيض رسوم التصوير، وعدم السماح بعرض أي فيلم يتناول مشاهد العشوائيات في مصر، وكذلك النائب مي البطران بشأن عدم اهتمام وزارة السياحة والأثار بإدخال وسائل تكنولوچية حدثية مثل تقنية التصور التجسيمي وتقنية الواقع الافتراضي في المزارات السياحية.

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كما تستعرض اللجنة في اجتماع منعقد يوم الثلاثاء المقبل، طلب الإحاطة المقدم من النائب عفيفي كامل بشأن الحرية الإعلامية وتقيدها وسوء أداء المنصات الاعلامية الوطنية. (حسبما ورد في طلب الإحاطة).

فى سياق آخر، تعقد لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالبرلمان، اجتماع لها غدا الأحد لمناقشة مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المقدم من الحكومة؛ بحضور جهاز تنمية المشروعات للوقوف على المعوقات التي تواجه أداء منظومة الشباك الواحد، بحضور مسئولي الشباك الواحد في كل من: وزارة التنمية المحلية، وهيئة الاستثمار، وهيئة التنمية الصناعية ومحافظات الوجهين البحري والقبلي.

وتعقد اللجنة اجتماع آخر لها بعد غدا الاثنين، لاستكمال دور اللجنة في متابعة أداء الوزارات وغيرها من الجهات المعنية بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ تعقد اللجنة اجتماعها بشأن ما تم تنفيذه من بروتوكول التعاون بين جهاز تنمية المشروعات والهيئة القومية للبريد، بحضور عصام الصغير، رئيس الهيئة القومية للبريد، وممثلين عن جهاز تنمية المشروعات.