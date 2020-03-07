شكرا لقرائتكم خبر عن موقع باكستانى يكشف فشل تميم فى تهريب كميات ضخمة من الكمامات بمطار إسلام آباد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد فشل تميم بن حمد في التصدي لخطر تفشي "كورونا" في قطر، وإصابة أكثر من 120 شخصًا بالفيروس القاتل، ومحاولاته لإخفاء الأعداد الحقيقية للمصابين، إلا أنه حاول تهريب أقنعة الوجه (الكمامات)، بعدما تزايد الطلب عليها وعجزها بالأسواق. وكشف موقع قناصة البحث الباكستاني، عن إحباط سلطات الجمارك الباكستانية، محاولة تهريب كمية كبيرة من الكمامات في مطار إسلام آباد الدولي، مؤكداً مصادرة ما لا يقل عن 10 أكياس مليئة بأقنعة الوجه، بحيازة ثلاثة ركاب، كانوا على متن طائرة متجهة إلى الدوحة، وذلك حسبما نشر موقع قطريليكس.

وأفاد الموقع الباكستاني، بأن محاولة التهريب تلك تعد الثانية في أقل من 24 ساعة، حيث أحبطت قوة أمن المطار أمس الخميس، محاولة لتهريب كمية ضخمة من الأقنعة الجراحية بمطار إسلام آباد الدولي.

وكانت الحكومة الباكستانية قد حظرت تصدير أقنعة الجهاز التنفسي وسط تفشي فيروس كورونا القاتل، والذي أودى بحياة أكثر من 3000 شخص وأصاب الآلاف في بلدان مختلفة.

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وهذا السياق، أكد موقع قطريليكس، التابع للمعارضة القطرية، أنه عقب انتشار الإصابات بفيروس كورونا في قطر، خاصة بعد إعلان وزارة الصحة القطرية إصابة قطريين عائدين من إيران، كما أكدت مصادر بإصابة أكثر من 120 شخصاً بالفيروس القاتل، حيث أصدرت سفارة نيبال في الدوحة، تحذيراً مهماً لرعاياها المقيمين في قطر، بعد تفشي فيروس كورونا بها، حيث حثت السفارة أن يقوم الجميع بغسل أيديهم بعد السعال أو العطس، قبل تناول الطعام والاستحمام ولمس الحيوانات.

وقال الموقع التابع للمعارضة القطرية، إن السفارة أصدرت بياناً صحفياً حذرت خلاله بتجنب المقيمين فى قطر من لمس أعيونهم وفمهم وأنفهم بأيديهم، ووضع مناديل على أنفهم أثناء العطس أو السعال، وتجنب الاتصال الوثيق بالمرضى.