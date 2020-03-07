الصين ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في "إدلب" بسوريا

قال مبعوث الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانغ جيون إن الصين ترحب بالاتفاق الروسي - التركي بشأن وقف إطلاق النار في "إدلب" بشمال غرب سوريا.



وأضاف جيون - في تصريحات عقب اجتماع لمجلس الأمن بشأن سوريا نقلتها وسائل إعلام صينية اليوم السبت - "بالنسبة للصين، نحن نرحب

بالاتفاق الذي جرى توقيعه بين الاتحاد الروسي وجمهورية تركيا، ونرحب بالجهود الدبلوماسية في هذا الاتجاه"، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



وتابع جيون أن توقيع الاتفاق "يفضي إلى إيجاد ما كنا نتوق إليه دائما..وهو حل شامل للقضية السورية"،

مشيرا إلى أن الاتفاق خطوة للأمام في دعم العملية السياسية السورية التي تبذل الأمم المتحدة جهودها في سبيل تيسيرها.



وأعرب عن أمله في تنفيذ هذا الاتفاق على نحو شامل، مؤكدا أنه في إطار عملية تنفيذ الاتفاق، يتعين الاحترام الكامل لسيادة سوريا ووحدة أراضيها واستقلالها السياسي، ولفت إلى أن الصين تأمل أن يواصل المجتمع الدولي الالتزام بمكافحة الإرهاب خلال تلك العملية.

