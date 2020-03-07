الرئيس الأمريكي يعين مارك ميدوز في منصب كبير موظفي البيت الأبيض

عين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، النائب الجمهوري مارك ميدوز في منصب كبير موظفي البيت الأبيض، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقال ترامب حسبما أفادت قناة الحرة الإخبارية اليوم السبت إن ميدوز سيخلف مايك مولفاني الذي سيشغل منصب المبعوث الأمريكي إلى إيرلندا الشمالية. إيرلندا الشمالية.

وأشارت القناة الإخبارية إلى أن مولفاني تولى منصب كبير موظفي البيت الأبيض بعدما شغل منصب مدير مكتب الإدارة والميزانية في بداية عمله مع إدارة ترامب.

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