ضجة في إيران.. مصاب بكورونا سقط أرضا ولا مغيث

كتب هاني نصر العربي

نشرت قناة العربية، مقطع فيديو يظهر سقوط شخص في أحد الشوارع بمدينة ميناء أنزلي شمال إيران، جراء إصابته بفيروس كورونا.

وأظهر الفيديو الرجل ملقى على الأرض، حتى انفجر رأسه، وسال دمه، إثر إصابته بكورونا."

وقالت امرأة بعد تصويرها مقطع الفيديو: "أترون جميع الأشخاص الملتفين حوله هنا، لقد اتصلوا مراراً بالإسعاف، إلا أن الأخير طلب منهم الانتظار لعدم توفر سيارات لنقل المرضى".

ورتفع أعداد المصابين في إيران بحيث وصل في آخر إحصاء رسمي لوزارة الصحة الإيرانية إلى أكثر من 4700 مصاب.