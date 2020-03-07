كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "كورونا" يجبر "فيسبوك" على إغلاق مكاتبها في لندن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أغلقت شركة "فيسبوك"، اليوم السبت، مكاتبها في العاصمة البريطانية لندن حتى الاثنين المقبل، بعد أن تم تشخيص إصابة موظف زائر من سنغافورة بفيروس "كورونا".

وأصدرت شركة فيسبوك، بيانًا قالت فيه: "إن موظفا في مكتبنا بسنغافورة زار مكاتبنا بلندن من 24 إلى 26 فبراير الماضي، وتم تشخيص إصابته بفيروس كورونا (كوفيد-19 )"، مؤكدة أنها ستقوم بعملية تطهير كاملة لمكاتبها بلندن وسيعمل الموظفون من منازلهم.

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وطالبت شركة "فيسبوك" أيضا موظفيها، الذين يعملون في المنطقة المنكوبة بمكتبها بسنغافورة، بالعمل من منازلهم حتى 13 مارس.