بطنجة.. توقيف 3 أشخاص وحجز 194 كيلوغراما من مخدر الشيرا داخل سياراتهم

تمكنت العناصر الأمنية، العاملة بميناء طنجة المتوسط بمنطقة مراقبة عبور السيارات، بتعاون مع مصالح الجمارك، من توقيف ثلاثة أشخاص، وحجز 194 كيلوغراما من مخدر الشيرا، كانت موزعة داخل سياراتهم الثلاث، المتجهة نحو أوربا، في عمليات أمنية متفرقة، وذلك أول أمس الخميس.

وبحسب مصادر أمنية، فإن عملية التفتيش، التي تمت بواسطة الكلاب البوليسية المدربة، والسكانير، مكنت من إفشال مرور 54 كيلوغراما من مخدر الشيرا، كانت مدسوسة بإحكام في الهيكل الداخلي للسيارة الأولى، في حين حجزت كمية 55 كيلوغراما من مخدر الشيرا، أيضا، بالسيارة الثانية، وبالسيارة الثالثة تم حجز 85 كيلوغراما من نفس المخدر .

وأضافت المصادر ذاتها، أن الموقوفين تم وضعهم رهن تدبير الحراسة النظرية، قصد البحث معهم من طرف فرقة الشرطة القضائية بميناء طنجة المتوسط، وذلك بإشراف مباشر من النيابة العامة المختصة لكشف ظروف، وحيثيات هذه العمليات، وباقي المتورطين فيها.