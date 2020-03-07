إنتر ميلان يغلق الباب أمام برشلونة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن رئيس إنتر ميلان الإيطالي، ستيفن تشانج، استبعد إمكانية رحيل مهاجم الفريق، الأرجنتيني، لاوتارو مارتينيز، مؤكدا أن هدفهم هو الحفاظ على أفضل لاعبيه.

ويعتبر لاوتارو هدفًا أساسيًا لبرشلونة في الموسم الجديد، حيث تم الاستقرار عليه لخلافة الأوروغواياني لويس سواريز، في قيادة الهجوم الكاتالوني.

وقال تشانج في تصريحات لصحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية "في إنتر، أحد أكبر الأندية في العالم، يجب أن تصل إلى الأفضل لتحقيق الانتصارات".

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وأضاف "لا نريد بيع لاعبينا الموهوبين، بل على العكس نريد جذب أفضل المواهب في العالم".

وتابع "منذ أن اشترت شركة (Suning) إنتر، شهد النادي تحولًا كبيرًا، في المقام الأول على أرض الملعب، ثم في القيمة التجارية والتسويقية لدينا".

وأتم "يمكنك أن ترى من منصاتنا الرقمية أن الأرقام أصبحت مضاعفة أو وصلت لثلاثة أضعاف عما كانت عليه منذ سنوات".