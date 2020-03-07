قائد عسكري يمني يكشف الأسباب التي أدت إلى نجاح الأمن بمحافظة حضرموت دون المحافظات الجنوبية الأخرى

السبت 7 مارس 2020

كشف رئيس شعبة التوجيه المعنوي في المنطقة العسكرية الرابعة، العميد الركن محمد صالح صالح حويدر، عن الأسباب التي أدت إلى نجاح الأمن والإستقرار بمحافظة حضرموت دون المحافظات الجنوبية الأخرى.



وقال حويدر في حديث خاص وفقا "اليمن العربي"، بأن الأسباب كثيرة ومتعدد ومن أهمها أن حضرموت كانت دولتان الأولى تتبع الكثيري وهي المكلا وسقطرى وماحواليهما بما يعرف بحضرموت الساحل ، وكانت الثانية تتبع القعيطي "سيؤون" وتعرف باسم حضرموت الوادي واستمرتا حتى العام 1976 فتم ضمهما في إطار اليمن الجنوبي مع بقية الكيانات الجنوبية البالغة 22 سلطنة ومشيخة وإمارة ، وثانياً بأن الحضارم بطبيعتهم يتميزون بحس اقتصادي ويتمتعون بإرث حضاري ضارب جذوره في عمق التاريخ ولاغرابة، أن أجدادهم هم من نشر الإسلام إلى أفريقيا وجنوب شرق آسيا، وثالثاً تكدست لدى غالبيتهم خبرات تجارية ويرون أن تطور التجارة وحركة التطور يلازمها بالضرورة أمن وأمان وسكينة، ورابعاً بأن حضرموت تمتلك مقومات حضارية واقتصادية وسكانية ومساحة واسعة وغنيه علاوة على أن العلم انتشر في حضرموت على ماعداها من المحافظات ،وقد كانت تريم عبر التاريخ منارة علمية تخرج من مساجدها ومهدها الديني كوادر عديده نشرت الوعي بين أوساط الحضارم.

وخامساً: تسنمت كرسي السلطة في حضرموت أفضل قيادتين وتمثلت بشخصي اللواء الركن بن بريك والبحسني فكانت بدايتهما إقناع العامة بأن حضرموت في خطر وأن على الجميع شحذ الهمم وتوحيد الصفوف لخدمة حضرموت، والاستعانة بأفضل الكوادر التوعوية والقيادات الأمنية المخلصة لحضرموت ، كما اتبعت القياديان أعلى درجات والشفافية في التعامل وحسم القضايا في وقتها وعدم ترحيلها، كما جند القياديان أفضل العناصر في النخبة الحضرمية ورسمت برامج للتوعية والتثقيف والتعريف المبسط لدور النخبة في الحرص على حراسة والسكينة العامة وما يترتب على ذلك من سلوكيات حب الوطن والمجتمع وأمانة المسؤولية مع اجراءات تدريبية دقيقة على كافة المستويات .

أهداف إيران

كما تحدث العميد الركن محمد صالح صالح حويدر عن أهداف ايران باليمن، حيث قال بأن أهدافها استعادة مجد فارس في المنطقة وبإعلانها سقوط العاصمة العربية الرابعة بأيديهم، وبعد بيروت ودمشق وبغداد إتضحت نواياهم.

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◄دور الأمم المتحدة

وقال إن دور الأمم المتحدة ليس ذي جدوى والبند السابع الذي أعلن في بداية الأزمه ماهو إلاحبر على ورق ناهيك عن القرارات التي اتخذها مجلس الأمن هي الأخرى في مهب الريح .

◄ حزب الإصلاح

وحول حزب الاصلاح قال إنه استغل عواطف الشباب، وأحدث انقسامات متعددة وكثيره حتى في إطار الأسر ناهيك عن سيطرته على مرافق حيوية إلى أن وصل حاليا إلى مستوى السيطرة على الشرعية برمتها بجيشها وأجهزتها وقراراتها، وقد لجاء إلى تزوير الحقائق عبر مايمتلكه من امكانيات إعلانية ضخمة، ولاننسى انهم عبر الديلمي أصدروا الفتوى بتحليل دماء الحنوبيون في حرب صيف 1994، ومع كل ذلك وماتلاه انفضحوا وبارت تجارتهم فتقلص حجمهم في الجنوب وبخاصة في أوساط البسطاء من ابناء الشعب أما سلطات الشرعية فلا تزال بايديهم.