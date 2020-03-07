شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. المبعوث الأممي مارتن غريفيث يصل إلى مدينة مأرب والان مع التفاصيل

السبت 7 مارس 2020 وصل المبعوث الأممي لدى اليمن، مارتن غريفيث، إلى مدينة مأرب، شرقي اليمن، اليوم السبت، 07/آذار/2020.

Advertisements وقالت مصادر خاصة إن غريفيث وصل إلى مأرب قبل قليل وذلك في إطار زياراته لمختلف الأطراف لإنعاش عملية السلام. تفاصيل أوفى لاحقا

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