استشهاد 5 من أفراد المقاومة بصاروخ حوثي في بتار بالضالع

السبت 7 مارس 2020

استشهد خمسة أفراد من وحدات المقاومة الجنوبية، بصاروخ حوثي، استهدف تجمعا عسكريا في جبهة بتار، جنوب غربي مديرية قعطبة، بمحافظة الضالع.



وقال مصدر عسكري، إن مليشيا الحوثي الإرهابية، استهدفت بصاروخ موجه تجمعا عسكريا لكتائب العشوي، التابعة لألوية المقاومة الجنوبية، في منطقة المشاريح، بجبهة بتار، جنوب غربي الفاخر، بمديرية قعطبة.

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ولفت إلى أن خمسة جنود استشهدوا، هم: (عبده محسن حمود- محمد علي محمد صالح- أحمد علي أحمد علي ناصر- ماجد محمد أحمد ناشر- وأحمد صالح مقبل الجباري)، فيما جرح آخرون.

وذكر، أن المليشيا لجأت إلى استخدام الصواريخ الموجهة، بعد أن تجرعت مرارة الهزيمة في إفشال هجوم واسع لها نفذته فجر الجمعة على مناطق واسعة في جبهة بتار.

وطبقا للمصدر، أفشلت ألوية المقاومة هجوما واسعا استخدم فيه الطرفان مختلف أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة