اليمن..السعدي يلتقي ممثلين منظمة CSSW ويوقعان على عقد شراكة وتعاون

السبت 7 مارس 2020

التقى مدير عام مكتب وزارة الأوقاف والإرشاد بساحل حضرموت الشيخ أحمد علي السعدي بمكتبه الخميس ٥ مارس ٢٠٢٠م ممثلين عن منظمة CSSW لبحث أوجه التعاون والتكامل بين الجانبين .



وفي اللقاء تم الاستماع لمنسق مشروع خدمات النوع الاجتماعي المساحة الآمنة للنساء والفتيات الدكتورة سارة علوي الشرفي التي بدورها قدمت شرحا وافيا ومستفيضا عن المشروع الذي ستقوم بتنفيذه منظمة CSSWوالممول من صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA . حيث يهدف المشروع المزمع تنفيذه بالمكلا إلى تقديم خدمات متعددة القطاعات للنساء والفتيات المعنفات والمستضعفات منها خدمات الدعم النفسي و الاجتماعي والارشاد الاسري بالاضافة الى الدعم القانوني والتدريب و التأهيل والتمكين الاقتصادي عبر فتح مشاريع صغيرة لهن.

Advertisements

من جانبه رحب المدير العام للاوقاف الشيخ/ السعدي بالتعاون مع القائمين على المشروع معربا عن استعداد مكتب الأوقاف والإرشاد لتقديم الدعم اللازم لتنفيذه من خلال التبادل الخدماتي في هذا الجانب وتسخير دائرة الوعظ والإرشاد والاستفادة بما حوزتها من إمكانات تعين على ذلك .

وفي ختام اللقاء تم التوقيع على اتفاقية عقد الشراكة والتعاون بين الطرفين بحضور المسؤول المالي بالمنظمة الاستاذ/ عوض أحمد باوزير و مديرة المساحه الآمنة للنساءوالفتيات الاستاذه/ منى فرج قراد

ومدير دائرة الوعظ والإرشاد بالمكتب الأستاذ / صبري عوض باحشوان وإعلامي المكتب / رشدي علي بن هرهرة.