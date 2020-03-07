- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تدين هجوما إرهابيا بكابول أودى بحياة 27 شخصا والان مع التفاصيل
السبت 7 مارس 2020
أدانت دولة الإمارات، السبت، بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف تجمعا في العاصمة الأفغانية كابول، وأسفر عن مقتل عدد من الأبرياء وجرح آخرين.
وأعربت الإمارات في بيان لوزارة الخارجية والتعاون الدولي عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.
وقدمت خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.
والهجوم الذي أعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عنه، أودى بحياة 27 شخصاً وإصابة 29 في العاصمة الأفغانية كابول.
وصباح الجمعة، أطلق مجهولون النار على احتفالية يحضرها زعماء أفغان، بينهم المرشح الرئاسي عبدالله عبدالله.
والهجوم هو الأول في كابول منذ توقيع أمريكا اتفاقاً مع حركة طالبان يقضي بانسحاب قواتها.
كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات تدين هجوما إرهابيا بكابول أودى بحياة 27 شخصا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.