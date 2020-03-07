- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العراقية: ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 46 حالة والوفيات 4 والان مع التفاصيل
السبت 7 مارس 2020
أعلنت وزارة الصحة العراقية عن تسجيل ثماني حالات إصابة جديدة بفيروس "كورونا المستجد - كوفيد 19" ليرتفع إجمالي المصابين إلى 46 مصابا ووفاة أربعة منهم.
وذكرت الوزارة في بيان، أنه تم التأكد من إصابة ثماني حالات جديدة اليوم بواقع خمس في بغداد واثنتان في السليمانية وواحدة في كربلاء.
وأوضحت أنه بين الحالتين اللتين سجلتا في السليمانية هناك واحدة لرجل توفي متأثرا بالفيروس كما توفيت لاحقا الحالة التي شخصت في كربلاء لترتفع بذلك حصيلة الوفيات الى اربع.
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة العراقية: ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 46 حالة والوفيات 4 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.