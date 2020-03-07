عدد الإصابات بكورونا في العالم يتجاوز المئة ألف والوفيات 3457 حالة

السبت 7 مارس 2020

ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، الذي يشبه الالتهاب الرئوي والذي بدأ ظهوره في مدينة ووهان الصينية، إلى 101321 حالة إصابة في مختلف دول العالم حتى 6 مارس/آذار الجاري.



وأظهرت بيانات جمعتها اللجنة الوطنية للصحة بالصين ووكالة (بلومبرج) الأمريكية للأنباء، أن الفيروس انتشر إلى 93 دولة في العالم وأسفر عن وفاة 3457 شخصا.

وبلغت حصيلة الإصابات خارج الصين 20670 حالة إصابة، في حين بلغت حالات الوفاة خارج الصين 387.

وقد أعلنت الصين اليوم السبت ارتفاع حصيلة الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى 3070 حالة وفاة، وذلك بعد تسجيل 28 حالة وفاة جديدة.

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وأوضحت السلطات الصحية الصينية ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الصين إلى 80651 حالة بعد إضافة 99 إصابة جديدة.

وأشارت السلطات إلى شفاء 55404 حالات بعد تلقي العلاج وخروجها من المستشفيات.

وفي كوريا الجنوبية قالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية إن 174 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا حتى ساعة متأخرة من مساء الجمعة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 6767 حالة.

وأضافت المراكز أن عدد حالات الوفاة ظل دون تغيير منذ ساعة متأخرة من مساء الجمعة عند 44 حالة.