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شكرا لقرائتكم خبر عن الجوف اليمنية.. مليشيا الحوثي تحرق سكن الأطباء وتنهب مخازن الأدوية في الحزم والان مع التفاصيل
السبت 7 مارس 2020
أكد مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة الجوف اليمنية، قيام ميليشيا الحوثي الانقلابية بإحراق مسكن الأطباء بهيئة مستشفى الجوف، ونهب مخازن مكتب الصحة والمستشفى والعبث بمحتوياته، وإغلاق مستشفى الحزم، وتحويل المباني الصحية إلى ثكنة عسكرية.
وأدان المكتب، في بيان صحافي، هذه الانتهاكات التي ترتكبها ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً للقطاع الصحي في المحافظة. وحملها المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات، مشيراً إلى أن إغلاق المرافق الصحية وتحويلها إلى ثكنات عسكرية يهدد حياة المدنيين ولا سيما النساء والأطفال وكبار السن.
ودعا المنظمات الدولية إلى توثيق هذه الجرائم وإدانة هذه الممارسات والعمل على التحقيق فيها بما يساهم في الحد منها وتقديم مرتكبيها للعدالة، مطالباً بإجراءات كفيلة بحماية المنشآت الصحية من انتهاكات ميليشيا الحوثي.
وكان مصدر مسؤول بمحافظة الجوف كشف، أمس، عن إقدام ميليشيا الحوثي على إعدام طبيبين في مدينة الحزم، وذلك في سياق جرائمها المرتكبة بحق القطاع الصحي.
وقال مدير مكتب الإعلام بمحافظة الجوف يحيى قمع، إن ميليشيا الحوثي قامت بإعدام اثنين من الأطباء العاملين بمكتب الصحة في مديرية الحزم
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