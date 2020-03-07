حالة الطقس في الإمارات خلال الـ24 ساعة المقبلة

السبت 7 مارس 2020

توقع المركز الوطني للأرصاد في الإمارات أن يكون الطقس اليوم السبت، صحواً إلى غائم جزئياً ورطباً ليلاً وصباح بعد غد الأحــد على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.



وقال المركز في نشرته اليومية إن الرياح ستكون جنوبية شرقية – شمالية شرقية (15 – 25 كيلومتراً/الساعة) تصل إلى 35 كيلومتراً/الساعة.

Advertisements

وأشار إلى أن الخليج العربي سيكون خفيفاً إلى متوسط، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:49 والثاني عند الساعة 23:01 والجزر الأول عند الساعة 18:22 والثاني عند الساعة 05:41.

ونوه إلى أن بحر عمان سيكون خفيفاً إلى متوسط، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 20:54 والثاني عند الساعة 08:11 والجزر الأول عند الساعة 14:01 والثاني عند الساعة 02:46.