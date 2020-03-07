حالة الطقس في المملكة خلال الـ24 ساعة المقبلة

السبت 7 مارس 2020

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حالة الطقس في السعودية اليوم السبت، 07/آذار/2020.



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وقالت الهيئة: بمشيئة الله تعالى؛ يستمر نشاط الرياح السطحية على مناطق الجوف، الحدود الشمالية والاجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية كذلك القصيم، الرياض، حائل.

وذكرت أن حركة الرياح تمتد إلى الأجزاء الشمالية الشرقية من منطقة المدينة المنورة