شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يلغي 11 رحلة طيران بين مصر والكويت والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت مصادر مطلعة بالطيران المدنى المصرى إلغاء 11 رحلة طيران بين المطارات المصرية والكويت اليوم السبت بعد قرار الطيران المدنى الكويتى بوقف جميع رحلات الطيران القادمة والمغادرة من مصر لمدة أسبوع في إطار إجراءاتها لمواجهة فيروس كورونا المستجد .

وقالت المصادر إن الكويت تحتل المرتبة الثالثة في عدد الرحلات مع مصر بمعدل 76 رحلة طيران أسبوعيا.

وأضافت المصادر أن هناك عددا من رحلات الطيران لم يتحدد قرار بشأن إلغائها، حيث سيقتصر سفرها على الركاب الكويتيين فقط دون نقل أية ركاب آخرين تنفيذا لقرار السلطات الكويتية .

وكانت الكويت قررت أمس الجمعة منع دخول القادمين من سبع دول هي بنجلاديش والفلبين والهند وسريلانكا ومصر وسورية ولبنان بسبب تفشي فيروس كورونا.