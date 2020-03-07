شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تنفي إطلاق ليزر على طائرة أمريكية والان نبدء بالتفاصيل
قالت الصين إن تقارير وسائل الإعلام التي ذكرت أنها أطلقت ليزر على طائرة استطلاع أمريكية الشهر الماضي "لا تتسق مع الحقائق" وذلك طبقا لبيان أصدرته وزارة الدفاع الصينية.
وكان الأسطول الأمريكي في المحيط الهادي قد قال في أواخر فبراير إن سفينة حربية صينية أطلقت ليزر على طائرة دورية تابعة للقوات البحرية الأمريكية في المجال الجوي فوق المياه الدولية غربي جوام.
وقالت وزارة الدفاع الصينية في 17 فبراير إن طائرة دورية أمريكية من طراز بي-8إيه تجاهلت تحذيرات وقامت بتحركات عرضت الأفراد على الجانبين للخطر في الوقت الذي كانت فيه سفن حربية صينية تقوم بتدريب بحري روتيني.
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