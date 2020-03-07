شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. اغتيال عميد في الحرس الثوري الإيراني بدمشق والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 مارس 2020 متابعات_الخليج 365 قتل القيادي في الحرس الثوري الإيراني العميد فرهاد دبيريان في عملية اغتيال في منطقة السيدة زينب بالعاصمة السورية دمشق، ليلة أمس الجمعة.

Advertisements وذكرت وكالة أنباء فارس أن دبيريان كان المسؤول عن بلدية منطقة السيدة زينب في الحرس الثوري الإيراني، وتولى قيادة العمليات العسكرية في مدينة تدمر إبان استعادتها من تنظيم "داعش". ولم ترد أي تفاصيل بشأن عملية الاغتيال والمسؤول عنها

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