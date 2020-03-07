شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السعودية تعيد فتح المطاف لغير المعتمرين ابتداء من اليوم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

قررت السعودية فتح صحن المطاف للطائفين غير المعتمرين ابتداء من فجر اليوم السبت.

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وأكد الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي اليوم صدور الأمر السامي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بالسماح بفتح المطاف للطائفين من غير المعتمرين اعتباراً من فجر اليوم وفق الخطة المرسومة لذلك.

وشدد الشيخ السديس ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتعاون مع جميع العاملين في المسجد الحرام لخدمة مرتاديه، لافتاً الانتباه إلى حرص قيادة المملكة على توفير سبل الراحة والطمأنينة والأمن والأمان للمواطنين والمقيمين