روسيا وراء مقاضاة الرئيس الأمريكي لـ"سي إن إن"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

أقامت حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعوى قضائية على محطة (سي إن إن) بتهمة التشهير، إثر مقال رأي أشار إلى أن الحملة تركت احتمال السعي للحصول على مساعدة روسيا في انتخابات 2020 مفتوحا.



واعترضت الدعوى القضائية على بيان ورد في مقال للرأي بتاريخ 13 يونيو/حزيران 2019 للاري نوبل وهو أحد المساهمين في (سي إن إن) والمحامي العام السابق للجنة الاتحادية للانتخابات.

وقال نوبل إن "حملة ترامب شددت على المخاطر والمزايا المحتملة من السعي مرة أخرى إلى الحصول على مساعدة روسيا في انتخابات 2020 وقررت ترك هذا الخيار مفتوحا".

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من جانبها، ردت الحملة بأنها "نفت مرارا وبشكل صريح أي نية للسعي لتدخل روسيا في انتخابات 2020"، ولم تدلِ مطلقا ببيانات تشير إلى غير ذلك.

وأضافت أن (سي إن إن) كانت "تعلم جيدا" أن ما كتبه نوبل لم يكن صحيحا عند نشره، لافتة إلى أن المقال عكس "نمطا منهجيا من التحيز" ضد الحملة.

وتكون الدعوى بذلك الثالثة التي تقيمها الإدارة الأمريكية خلال 10 أيام وتتهم وسائل إعلام بارزة بالتشهير في أعقاب قضيتين ضد صحيفتي نيويورك تايمز وواشنطن بوست.

وبحسب حملة ترامب، ركزت الدعاوى الثلاث على مقالات رأي نُشرت في 2019 أشارت إلى وجود علاقات غير ملائمة للحملة مع روسيا.