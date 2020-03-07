الإمارات تدين هجوما إرهابيا بكابول أودى بحياة 27 شخصا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

أدانت دولة الإمارات، السبت، بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف تجمعا في العاصمة الأفغانية كابول، وأسفر عن مقتل عدد من الأبرياء وجرح آخرين.



وأعربت الإمارات في بيان لوزارة الخارجية والتعاون الدولي عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.

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وقدمت خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

والهجوم الذي أعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عنه، أودى بحياة 27 شخصاً وإصابة 29 في العاصمة الأفغانية كابول.

وصباح الجمعة، أطلق مجهولون النار على احتفالية يحضرها زعماء أفغان، بينهم المرشح الرئاسي عبدالله عبدالله.

والهجوم هو الأول في كابول منذ توقيع أمريكا اتفاقاً مع حركة طالبان يقضي بانسحاب قواتها.