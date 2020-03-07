شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتفاع وفيات فيروس كورونا في الصين إلى 3070 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 مارس 2020 متابعات_الخليج 365 أكدت الصين اليوم السبت، 07/آذار/2020، ارتفاع حصيلة الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 3070 حالة وفاة، وذلك بعد تسجيل 28 حالة وفاة جديدة.

Advertisements وأوضحت السلطات الصحية الصينية ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الصين إلى 80651 حالة بعد إضافة 99 إصابة جديدة. ولفتت السلطات إلى شفاء 55404 حالة بعد تلقي العلاج وخروجها من المستشفيات.

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