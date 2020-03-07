السعودية تدين هجوم كابول الإرهابي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

أدانت المملكة العربية السعودية الهجوم الإرهابي الذي استهدف احتفالية في العاصمة الأفغانية كابول، وأدى إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.



وأكدت وزارة الخارجية السعودية، تضامن المملكة مع أفغانستان ووقوفها معها ضد التطرف والعنف والإرهاب.

وقدمت العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولأفغانستان حكومة وشعباً، مع التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

وأعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم الذي أودى بحياة 27 شخصاً في العاصمة الأفغانية كابول.

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وأطلق مجهولون النار، صباح الجمعة، على احتفالية يحضرها زعماء أفغان، بينهم المرشح الرئاسي عبدالله عبدالله، ما أسفر عن مقتل 27 شخصاً وإصابة 29، بحسب بيان للصحة الأفغانية.

وقال متحدث باسم عبدالله إن "الزعيم السياسي ترك موقع الاحتفالية في العاصمة كابول، دون أن يصاب بأذى".

أدان الرئيس الأفغاني أشرف غني الهجوم، ووصفه بأنه "جريمة ضد الإنسانية".

ويعد الهجوم هو الأول في العاصمة منذ توقيع الولايات المتحدة اتفاقاً مع حركة طالبان يقضي بانسحاب قواتها.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي إن "القوات الخاصة الأفغانية وقوات الشرطة وصلت إلى الموقع".

وأضاف رحيمي أن "من بين القتلى نساء وأطفالاً".