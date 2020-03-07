شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ستاندرد آند بورز: 211 مليار دولار خسائر آسيا والمحيط الهادي من كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

حذّرت وكالة "ستاندرد آند بورز غلوبال" من أن فيروس كورونا المستجد قد يتسبب بخسارة تتجاوز أكثر من 200 مليار دولار لاقتصادات دول آسيا والمحيط الهادئ هذا العام.



وهذه الخسارة ستؤدي لخفض النمو إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من عقد، في وقت تعمل الحكومات جاهدة لمكافحة الوباء.

وفي أسوأ الاحتمالات، قد تشهد الصين نموا بأقل من 3%، بينما قد تواجه اليابان وأستراليا وهونج كونج خطر الركود، بحسب تقرير الوكالة.

وتسببت المخاوف من تداعيات تفشّي المرض الذي انتشر في 85 بلدا على الأقل منذ ظهر في الصين أواخر ديسمبر/كانون الأول، بتراجع الأسواق العالمية وسط قلق المستثمرين من تداعياته الاقتصادية.

وأفادت "ستاندرد آند بورز" أنها تتوقّع بأن تحقق المنطقة نموا بنسبة 4% هذا العام، في وقت تسببت الصدمات المرتبطة بالعرض والطلب بفجوة قيمتها 211 مليار دولار في الاقتصاد.

ويأتي الرقم الأخير بالمقارنة مع تقدير بنسبة نمو تبلغ 4.8% صدرت في ديسمبر/كانون الأول، ويشكّل أسوأ أداء للمنطقة منذ الأزمة المالية العالمية في 2008.

وقالت الوكالة "ازدادت قتامة التوقعات لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ جرّاء تفشّي فيروس كورونا المستجد عالميا".

وتابعت: "من شأن ذلك أن يتسبب بصدمات في العرض والطلب المحليين في اليابان وكوريا. وسيعني ذلك تزايد ضعف الطلب الخارجي من الولايات المتحدة وأوروبا".

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وأشار تقرير ستاندرد آند بورز إلى أن الاقتصادات تعاني من ضربة مضاعفة جراء تراجع الطلب، في وقت يلزم المستهلكون منازلهم خشية العدوى بينما تراجعت الإمدادات جرّاء إغلاق المصانع.

وتوقّع أن ينمو الاقتصاد الصيني، الذي كان يواجه صعوبات في الأساس حتى قبل أزمة الفيروس، بنسبة 4.8 هذا العام، وهي أسوأ نسبة خلال ثلاثة عقود.

وأضاف التقرير، أنه أنه في أسوأ الحالات، "على فرض وقوع إصابات محلية مع عودة الناس إلى العمل وإعادة فرض بعض القيود على النشاط"، فقد يتراجع النمو إلى 2.9% فقط.

ومن المتوقع أن ينكمش اقتصاد هونج كونج، التي شهدت أول ركود العام الماضي منذ 2008، بشكل إضافي.

وستكون المدينة، إلى جانب سنغافورة وتايلاند وفيتنام، الأكثر تأثّرا حيث يسهم قطاع السياحة الذي تعرّض لضربة على صعيد العالم، بمعدل أكثر من 10% من النمو.

ومع ذلك، أكدت "ستاندرد آند بورز" أن الاقتصادات ستشهد على الأرجح انتعاشا في وقت لاحق.

وقال التقرير "يرجّح أن يتأخّر التحوّل في التعافي حتى الربع الثالث، في حال ظهرت مؤشرات بحلول الربع الثاني على أنه تم احتواء الفيروس على الصعيد العالمي".

وأضاف "نفترض أن فيروس كورونا لن يعطّل بشكل دائم القوة العاملة أو مخزون رأس المال أو الإنتاج، وبالتالي يفترض أن تشغل اقتصادات المنطقة نفس العدد من الناس وبنفذ القدرة الإنتاجية بحلول نهاية 2021 كما كانت لتفعل في غياب الفيروس".

وأفاد بنك التنمية الآسيوي الجمعة كذلك أنه يتوقّع أن تتعرّض الصين لتراجع بقيمة 103 مليارات دولار أو 0.8 نقطة مئوية في إجمالي ناتجها الداخلي، بينما يمكن أن تبلغ الخسائر 22 مليار دولار أو 0.2 نقطة مئوية لغيرها من الاقتصادات النامية في المنطقة.

وأفاد المصرف في بيان بأن "حجم الخسائر الاقتصادية سيعتمد على تطور انتشار المرض الذي لا يزال ضبابيا بشكل كبير".