الصحة العراقية: ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 46 حالة والوفيات 4

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة العراقية عن تسجيل ثماني حالات إصابة جديدة بفيروس "كورونا المستجد - كوفيد 19" ليرتفع إجمالي المصابين إلى 46 مصابا ووفاة أربعة منهم.



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وذكرت الوزارة في بيان، أنه تم التأكد من إصابة ثماني حالات جديدة اليوم بواقع خمس في بغداد واثنتان في السليمانية وواحدة في كربلاء.

وأوضحت أنه بين الحالتين اللتين سجلتا في السليمانية هناك واحدة لرجل توفي متأثرا بالفيروس كما توفيت لاحقا الحالة التي شخصت في كربلاء لترتفع بذلك حصيلة الوفيات الى اربع.