الاتحاد الأوربي يكرر رفضه استخدام تركيا لورقة اللاجئين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

كرر الاتحاد الأوروبي، أمس، موقفه الرافض لاستخدام اللاجئين كورقة ابتزاز أو مساومة، في إشارة إلى مواقف الرئيس التركي رجب أردوغان الأخيرة والتي لوح خلالها ببحر من اللاجئين باتجاه أوروبا، في مسعى لحصد مزيد من الدعم الأوروبي لبلاده.



وذكر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل للصحافيين من العاصمة الكرواتية زغرب قبل رئاسة اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي: «لا يمكننا قبول استخدام اللاجئين كمصدر ضغط» في إشارة لقرار أنقرة فتح حدودها مع اليونان.

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ودعا بوريل المهاجرين واللاجئين الذين يحاولون مغادرة تركيا، إلى عدم التوجه نحو الحدود مع اليونان «لأنها ليست مفتوحة» بخلاف ما قيل لهم.

وأعلن بوريل في رسالة موجهة إلى المهاجرين بعد اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في زغرب «أود بأن أوصل رسالة واضحة: لا تذهبوا إلى الحدود. الحدود ليست مفتوحة».

إلى ذلك، قال بوريل إن التكتل سيستضيف مؤتمراً للمانحين بشأن سوريا في بروكسل يومي 29 و30 يونيو المقبل لجمع أموال لضحايا الحرب المستمرة منذ تسع سنوات ولدول محيطة