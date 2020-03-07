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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حالة الطقس في الإمارات خلال الـ24 ساعة المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
توقع المركز الوطني للأرصاد في الإمارات أن يكون الطقس اليوم السبت، صحواً إلى غائم جزئياً ورطباً ليلاً وصباح بعد غد الأحــد على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.
وقال المركز في نشرته اليومية إن الرياح ستكون جنوبية شرقية – شمالية شرقية (15 – 25 كيلومتراً/الساعة) تصل إلى 35 كيلومتراً/الساعة.
وأشار إلى أن الخليج العربي سيكون خفيفاً إلى متوسط، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:49 والثاني عند الساعة 23:01 والجزر الأول عند الساعة 18:22 والثاني عند الساعة 05:41.
ونوه إلى أن بحر عمان سيكون خفيفاً إلى متوسط، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 20:54 والثاني عند الساعة 08:11 والجزر الأول عند الساعة 14:01 والثاني عند الساعة 02:46.
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