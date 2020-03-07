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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حالة الطقس في المملكة خلال الـ24 ساعة المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حالة الطقس في السعودية اليوم السبت، 07/آذار/2020.
وقالت الهيئة: بمشيئة الله تعالى؛ يستمر نشاط الرياح السطحية على مناطق الجوف، الحدود الشمالية والاجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية كذلك القصيم، الرياض، حائل.
وذكرت أن حركة الرياح تمتد إلى الأجزاء الشمالية الشرقية من منطقة المدينة المنورة
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