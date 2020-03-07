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حالة الطقس في المملكة خلال الـ24 ساعة المقبلة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 مارس 2020

حالة الطقس في المملكة خلال الـ24 ساعة المقبلة

متابعات_الخليج 365

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حالة الطقس في اليوم السبت، 07/آذار/2020.

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وقالت الهيئة: بمشيئة الله تعالى؛  يستمر نشاط الرياح السطحية على مناطق الجوف، الحدود الشمالية والاجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية كذلك القصيم، الرياض، حائل.

 

وذكرت أن حركة الرياح تمتد إلى الأجزاء الشمالية الشرقية من منطقة المدينة المنورة

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