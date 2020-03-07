مصر ترفع درجات الاستعداد القصوى في المطارات لمواجهة كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

قال الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني المصري، إن جميع المطارات المصرية تواصل رفع درجات الاستعداد القصوى لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بتشديد الإجراءات الوقائية وتكثيف وتدقيق إجراءات الفحص الطبي بالتعاون مع الفرق الطبية التابعة لوزارة الصحة والسكان المصرية.



وأضاف، خلال جولة تفقدية بمطار الأقصر الدولي، أن غرفة إدارة الأزمات بالوزارة تتابع الموقف بصورة مستمرة بالتنسيق الدائم مع الجهات المعنية بالمطارات، مشيدا بالدور الكبير الذي تبذله جميع أجهزة الدولة في التصدي لفيروس كورونا.

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وخلال الجولة تأكد وزير الطيران المدني المصري من تطبيق الإجراءات الاحترازية كافة بكل دقة لمواجهة الفيروس، في ظل تضافر الجهود بين الجهات كافة في مصر.

وشدد الوزير على العاملين بالمطار بالالتزام بتشديد الإجراءات الاحترازية وتطبيق أعلى درجات الوقاية في التعامل مع الركاب وتطهير وتعقيم جميع الطائرات ومختلف وسائل النقل التي تعمل بالمطار، والتخلص الآمن من النفايات والمتابعة الدقيقة للإجراءات كافة من إدارة السلامة والصحة المهنية بالمطار، من أجل تطبيق أعلى معايير السلامة الصحية وفقاً للتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة ومعايير منظمة الصحة العالمية.

كما طالب الوزير بتوزيع منشورات إرشادية على جميع العاملين الخاصة بهذا الفيروس، وكيفية التعامل معه، وضرورة إجراء الفحص الطبي على جميع المتعاملين والمتخالطين بشكل مباشر مع الطائرات القادمة والركاب على متن الرحلات الجوية.