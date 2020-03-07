شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السعودية تدين وتستنكر التفجير الإرهابي في تونس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 مارس 2020 متابعات_الخليج 365 أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية، واستنكارها الشديدين للتفجير الإرهابي الذي استهدف دورية أمنية قرب السفارة الأمريكية في تونس العاصمة، والذي تسبب بمقتل رجل أمن وإصابة آخرين.

Advertisements وجددت وزارة الخارجية وفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس"، التأكيد على موقف المملكة الرافض لكافة أشكال التطرف والعنف والإرهاب، مؤكدة وقوفها إلى جانب الجمهورية التونسية في مواجهة كل ما يعكر صفو أمنها واستقرارها. وقدمت العزاء والمواساة لذوي الضحية وللحكومة والشعب التونسي، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

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