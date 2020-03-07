الرئيس الأمريكي يعين مارك ميدوز في منصب كبير موظفي البيت الأبيض

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيعين النائب الجمهوري بمجلس النواب الأمريكي مارك ميدوز في منصب كبير موظفي البيت الأبيض ليحل محل مايك مولفاني.



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وأكد ترامب في تغريدة على موقع "تويتر" "لقد عرفت وعملت مع مارك لفترة طويلة والعلاقة بيننا جيدة للغاية.. أود أن أشكر كبير موظفي البيت الأبيض مايك مولفاني على خدمته للإدارة بشكل جيد جدا".

وخدم مولفاني، وهو نائب جمهوري سابق، في منصب كبير موظفي البيت الأبيض لمدة 14 شهرا.

وسيكون ميدوز الشخصية الرابعة التي تتولي منصب كبير موظفي البيت الأبيض خلال حكم ترامب، الذي قال إن مولفاني سيخدم الآن في منصب المبعوث الخاص إلى أيرلندا الشمالية.