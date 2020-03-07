- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تركيا تعتقل صحفيين اثنين لنشر تقرير عن مقتل ضابط في ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
أوقفت السلطات التركية صحفيين تركيين اثنين قد يواجهان عقوبة السجن 9 سنوات، لنشرهما تقريراً عن جنازة ضابط بالاستخبارات قتل في ليبيا، وفق ما ذكرت وسائل إعلام.
وأبقت محكمة في إسطنبول الأربعاء، باريش ترك أوغلو وهوليا كيلينتش، قيد التوقيف المؤقت بعدما نشرا عبر موقع "اودا-تي في" فيديو يقولان إنّه لمراسم الدفن التي جرت بشكل متكتم، وفق وكالة أنباء الأناضول الرسمية.
وتمت ملاحقة الصحفيين لكشفهما هوية عنصر الاستخبارات، ونشر الموقع اسم العنصر المزعوم والحرف الأول من اسمه العائلي، مضيفا أنّه دفن في غرب تركيا.
غير أنّ الموقع أوضح أنّه لم يكشف الاسم لأنّ هوية العنصر الذي يزعم أنّه قتل في ليبيا كشف عنها نائب تركي معارض، فيما انتقد الأربعاء، وزير الداخلية التركي سليمان صويلو نشر التقرير.
وتحلّ تركيا في المرتبة 157 من أصل 180 في تصنيف حرية الصحافة الذي تنشره منظمة "مراسلون بلا حدود".
كانت هذه تفاصيل خبر تركيا تعتقل صحفيين اثنين لنشر تقرير عن مقتل ضابط في ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.