العميد خالد المحجوب: مليشيات طرابلس تحشد لتنفيذ هجوم بمحيط العاصمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

قال العميد خالد المحجوب مدير المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة بالجيش الليبي، إن المليشيات تحشد لتنفيذ هجوم إرهابي بمحيط العاصمة طرابلس.



وأكد المحجوب، في تصريحات وفقا لـ"العين الإخبارية"، أن مصادر استخبارية أكدت أن المليشيات اجتمعت مع قادة أتراك في مدينة الزاوية وتخطط لهجوم جديد.

وشدد على أن الجيش الليبي في جاهزية تامة لإحباط أي مخطط ولو محتمل لتقويض الأمن أو استهداف قواته، وأنه سيقوم باللازم في الوقت المناسب.

ونوه المحجوب بأن الأوضاع حتى الآن في حالة هدوء نسبي حذر، مستدركاً: "هدوء ما يسبق العاصفة".

وتابع أن غرفة العمليات رصدت خروقات مستمرة من قبل مليشيات حكومة الوفاق، وتقوم بشن قصف مستمر من وقت لآخر.

وأكد أن قوات الجيش الليبي مستمرة في تنفيذ العمليات النوعية، لإفقاد العدو القدرة على استغلال الهدنة من خلال عمليات تمنع تقدم هذه المليشيات أو خرق الهدنة.

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من جانبه، قال المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، خلال مؤتمر صحفي، في بنغازي، إن المليشيات المسلحة تحاول تنفيذ عمل إرهابي كبير ضد قوات الجيش حول طرابلس.

وأوضح أن قوات الجيش الليبي نفذت ضربات استباقية جنوب شرق غريان والعزيزية والهيرة، لمنع العدو من تنفيذ مخططاته.

وقتل نحو 35 إرهابياً من المرتزقة السوريين الذين نقلتهم تركيا إلى ليبيا، للقتال في صفوف مليشيات حكومة الوفاق، التي يرأسها فايز السراج.

وعرض المسماري مكالمات مسجلة تؤكد أن إرهابيي "جبهة النصرة" وعدداً من أخطر إرهابيي تنظيم القاعدة مثل أبواليقظان المصري تم نقلهم من سوريا إلى ليبيا عبر أنقرة.

وأكد المتحدث باسم الجيش الليبي أن "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يدعم من قطعوا رؤوس الليبيين وقتلوا المدنيين بالتفجيرات الانتحارية".

وتدعم تركيا حكومة الوفاق في طرابلس من أجل فرض "السيطرة الكاملة على ليبيا والاستحواذ على ثرواتها، في حال فشلت الأطراف الدولية في التوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة الليبية".

وأكد أردوغان أن تركيا مستمرة في الوقوف إلى جانب حكومة طرابلس، التي يرأسها فايز السراج، علماً بأنها تعتمد على مليشيات متطرفة.