الصحة الإماراتية: شفاء حالتين جديدتين لمصابين بفيروس كورونا

أعلنت ​وزارة الصحة​ ووقاية المجتمع بدولة ​الإمارات​ العربية المتحدة عن "شفاء حالتين جديدتين لمصابين ب​فيروس كورونا​ المستجد، ممن كانوا يتلقون الرعاية الطبية في ​مستشفيات​ الإمارات من الجنسية الصينية تبلغ إحداهما من العمر 38 عامًا والثانية لطفل يبلغ من العمر 10، ليصبح إجمالي ال​حالات​ المتعافية 7 حالات.

كما أعلنت الوزارة في وقت سابق عن رصدها 15 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا ليبلغ بذلك عدد الحالات التي تم تشخيصها 45 حالة.