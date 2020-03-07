الصحة الإماراتية: شفاء حالتين جديدتين لمصابين بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة عن "شفاء حالتين جديدتين لمصابين بفيروس كورونا المستجد، ممن كانوا يتلقون الرعاية الطبية في مستشفيات الإمارات من الجنسية الصينية تبلغ إحداهما من العمر 38 عامًا والثانية لطفل يبلغ من العمر 10، ليصبح إجمالي الحالات المتعافية 7 حالات.
كما أعلنت الوزارة في وقت سابق عن رصدها 15 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا ليبلغ بذلك عدد الحالات التي تم تشخيصها 45 حالة.
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