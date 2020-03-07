البنتاغون يخطط لتسليم أوكرانيا رادار وسفن دورية

أفادت قناة "سي إن إن" التلفزيونية الأميركية أنه تم إبلاغ ​الكونغرس الأميركي​ بخطط ​وزارة الدفاع الأميركية​ لتزويد ​أوكرانيا​ بمحطات رادار مضادة للمدفعية وقوارب دورية ومعدات أخرى مقابل 125 مليون ​دولار​.

واشارت "سي ان ان" في الكونغرس وإدارة ​الولايات المتحدة​، الى إن "هذا سيكون نصف المساعدات العسكرية المخصصة لأوكرانيا بمبلغ 250 مليون دولار"،لافتة الى أن"​البنتاغون​ يخطط لتزويد كييف برادارات مضادة للمدفعية وقوارب دورية مارك السادس "مارك 6" ولم يتم تحديد التواريخ".

ولفتت المتحدثة باسم البنتاغون كارلا غليسون الى إن "وزارة الدفاع لا تعلق على أو تؤكد تخصيص المساعدات الأمنية التي ينظر فيها الكونغرس".