الخطوط الجوية الروسية تقلص عدد الرحلات مع إيطاليا وكوريا الجنوبية وفيتنام

أعلنت شركة ​الخطوط الجوية الروسية​ "آيروفلوت" سيتم إلغاء بعض الرحلات بين ​موسكو​ وبين روما وميلانو خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 28 آذار الحالي، مشيرة الى أنه سيتم أيضا تقليص الرحلات من وإلى سيئول بين 10 و26 آذار ومن وإلى هانوي بين 11 و27 آذار، عازية تقليص عدد الرحلات إلى "تراجع الطلب".

ويأتي ذلك على خلفية تفشي فيروس كورونا، الذي تعتبر ​إيطاليا​ و​كوريا الجنوبية​ من الدول الأكثر انتشارا للفيروس في العالم بعد الصين حيث مصدر الفيروس.